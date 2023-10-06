BIGBANG大声终於重启韩国活动！为全新trot节目《现役歌王》担任特别国民制作人

今日MBN电视台宣布BIGBANG成员大声将加盟trot选秀节目《现役歌王》，第一次为歌唱比赛担任评委，也是时隔12年再次固定出演综艺。

《现役歌王》是一档音乐生存节目，将通过激烈的比拼选出代表韩国参加2024年「韩日Trot歌王战」的7名现役女Trot歌手。 由《Miss Trot》《Mr. Trot》《Burning Trotman》徐惠珍师团的Crea Studio与《Mr. Trot》主负责人全秀晶PD再次练手，申东烨首次为Trot节目担任MC。

大声2006年以男团BIGBANG成员出道，除了组合活动外也积极发展个人活动，先后推出《试著微笑》《看我，贵顺》《大发》等多支人气单曲，音乐风格横跨Ballad、Trot等多个领域，还曾在《家族的诞生》《对决！Star 听证会－ 每天每夜》等人气综艺节目担任固定嘉宾。



2019年兵役退伍后未在韩国公开活动，今年4月与YG合约期满转签新公司R＆D Company，今年8月起在日本多个城市举办个人巡演《DなSHOW Vol.2》，同时在YouTube以「D’splay」的名字发布影片和分享生活。

对於出演《现役歌王》，大声表示：「这是与优秀的老师和前辈们一起积累经验的机会，十分期待。 对於能在哪些部份提供帮助做了很多思考。 将带著尽可能帮助更多人的心态参加节目。」



《现役歌王》将於今年下半年播出。

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