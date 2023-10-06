《7人的逃脫》《Music Bank》本周停播！韓三大台轉播亞運會賽事

第19屆亞運會比賽將在今晚進行關鍵比賽，韓國三大台KBS、MBC、SBS及綜合編成頻道TV朝鮮紛紛宣佈停播晚間節目以轉播賽事。

KBS將在下午5點轉播韓國代表隊與中國代表隊的男子曲棍球銅牌決賽，隨後在6點轉播羽毛球男子雙打半決賽和羽毛球女子雙打半決賽。 因此決定停播每週五下午5點15分播出的《Music Bank（音樂銀行）》，以及原定於晚上8點30分播出的《新品上市 便利餐廳》和晚上7點50分播出的晚間日日劇《優雅的帝國》也將休播。 不過，KBS 1TV的晚間日日劇《吕噹啷啷家族》將在當天下午8點30分正常播出。



MBC這邊，每週一至週五晚7點5分播出的日日劇《天空的緣分》將停播。

SBS這邊，每週五晚9點播出的《好奇的故事Y》和晚10點播出的金土劇《7人的逃脫》也將停播。 其中《7人的逃脫》本週2集全部停播，第7和第8集將於下週五六（13日、14日）播出。



TV Chosun將取消每週五晚10點播出的《朝鮮體育會》，而將轉播杭州亞運會的現場直播。

此外，第19屆杭州亞運會從9月23日開始，將持續到10月8日，共進行40多個專案、產生482枚金牌。 今天是比賽第14天，韓國以33枚金牌排名綜合第3位。

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