第二季难道又开虐！《恋人2》10月13日即将公开！最新预告一日即突破50万人次点阅！

《恋人》第一季最终回，南宫珉与安恩真这对恋人以泪水的离别画下了句点，让观众们都非常期待后续两人的再次相遇。在10月13日《恋人2》正式公开前，也特地公开了预告影片，短短一日就突破50万人次的点阅数。

《恋人2》的剧情将比第一季更加深刻也更加强烈，第一季播出时背景设定为丙子之乱时期，相爱的恋人们错综复杂的爱情故事，南宫珉与安恩真若即若离的恋情，让观众也为他们感到焦急。第一季播出时也曾创下高收视率12.2％，当时在各种类型的话题性上，也拥有压倒性的优势，占领冠军。



预告中，南宫珉与安恩真分别望著月亮而流泪，差一点就开了门的安恩真，却突然听见声音而缩手。听见门后的南宫珉说著：「很奇怪吧，在月色如此明亮的夜晚，总是与你在一起…从哪里开始出了错，我不知道…」后悔著自己过去，不得不放开安恩真的手而离去。另一方面安恩真则是面临著许多危机，不仅被打耳光、勒脖子，甚至连手指头都差点被切断。



在第一季当中用蓝色面罩蒙住了脸，以特别演出登场的李清娥，在第二季穿上了华丽的服装登场，并且发下狂语「不会让其他女子抢走我想要的男人」。不过南宫珉想要守护的人却只有安恩真，即使安恩真希望南宫珉不再为自己做任何事，南宫珉却始终流著泪奔向她。



为了让观众们别忘记第一季的剧情，MBC决定从10月8日下午1点20分开始播出《恋人》的第1〜5集，10月9日上午11点开始播出第6〜10集，透过连续的播出，让喜爱这部作品的观众们再度忆起凄美的恋情，也更能连贯连接第二季的剧情。10月8日的上午也会重播恋人第一季的特别节目，10月9日晚间则播出由安恩真出演的《越线的家伙们-恋人收藏》。《恋人2》将於10月13日晚间正式首播。



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