【K社韩国小百科】Omakase、豪华酒店度假、奢侈品：被消费主义「绑架」的韩国年轻人

越来越多的年轻人陷入了消费主义的陷阱。

根据韩国信用情报院公开的资料显示，2023年截至止6月底，30岁以下金融债务违约者总计约为23,120人。 与去年年底相比，这个数字在6个月内增加了大约17,000人。 而在所有金融债务违约者中，30岁以下人群的比例也从29.27%增长至29.75%。 在高利率持续存在的情况下，随著经济复苏的延迟，年轻人面临越来越大的利息负担，导致他们陷入了「信用不良」状态。

在韩国，如果借款利息逾期超过90天，就会被登记为「金融债务违约者」。 29岁以下金融债务违约者的平均登记金额从去年年底的2,150万韩元增加至今年6月底的2,370万（韩币，下同），而30岁以下人群在同一时期的登记金额也从3,460万增加至3,900万。 由於无法承受债务压力，年轻人最终不得不转向个人重组。 根据「近三年个人重组申请者现状数据」显示，今年上半年20到30岁的个人重组申请数量达到了25,244件。



2021年和2022年20到30岁申请数量分别为36,248件和44,940件，可以看出这一趋势逐渐增长。 实际上，最近30岁以下违约率也在持续上升，年轻人的贷款违约风险逐渐加大。30岁以下「脆弱借款人」违约率（指在同一时期是三个或更多金融机构债务人且低收入或低信用的借款人）从5.80%上升至8.41%。 虽然年轻人的违约率仍处於较低水准，但脆弱借款人集中的不良风险正在加剧。有专家指出，年轻人的债务负担可能会扩大为整个金融体系的不良问题，并强调金融当局迫切需要制定管理和救助方案。



最近，在MZ一代中奢侈品、omakase（无菜单，由住处根据当季食材决定当日的菜品和价格的一种就餐形式）和度假文化（hotel+vacance，指在豪华酒店中度假）等消费方式广泛流行。 人们对消费的关注同时也指向了不断增长的信用不良年轻人群体，这一现实令人感到遗憾。

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