前公司欠薪近10亿！宋智孝签约新东家，挖Namoo Actors常务出任代表

今日，NEXUS E&M宣布与宋智孝签订专属合约，母公司是宋智孝合作多时的化妆品品牌，还从著名演员经纪公司Namoo Actors挖来前任理事担任代表，十分重视。

NEXUS E&M表示：「要演技有演技、要综艺有综艺，很高兴与备受大众喜爱的宋智孝合作。 我公司将尽全力支持，让这位不仅在国内、更在国际拥有影响力的演员在更多领域幸福地表演和散发魅力。」 并宣告将对针对宋智孝的恶意活动采取措施。

NEXUS E&M是Nexus Pharma出资建立的子公司，为进军娱乐产业，特地请来前任Namoo Actors常担任务代表。 宋智孝此前为Nexus Pharma的化妆品牌GLUTANEX担任宣传大使、结下信任关系，又有在Namoo Actors共事的经历（2005年5月-2011年），因而促成这次签约。



宋智孝2003年通过电影《女高怪谈3：狐狸阶梯》出道，陆续出演了《急诊男女》《前女友俱乐部》《老婆这周要出墙》 《Lovely Horribly》《我们，爱过吗》《来魔女食堂吧》《霜花店：朕的男人》《风风风》(台译：风流大丈夫) 等多部影视作品，在综艺领域的表现也十分引人注目，尤其在SBS《Running Man》展现出富有人情味的一面，斩获大量海内外粉丝。





令人意外和震惊的是，宋智孝去年10月签约前所属社UZUROCKS，今年就爆出严重欠薪问题，直到现在还没有收到高达9亿8400万韩元的结算。 宋智孝今年4月向UZUROCKS通报解约，且已将该公司及代表告上法庭。

NEXUS E&M人士表示会运用以往的全球营销经验、以更加透明的方式安排活动，帮助宋智孝成长为全球型艺人，令人期待宋智孝在新公司的全新发展。

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