【韩网热帖】男歌手竟和队友妈妈约会？知道真相后的网友爆笑玩梗

男歌手竟与队友妈妈约会，这也太劲爆吧，好像嗅到了不得了的八卦的味道！！！

Theqoo上一则题为「和队友妈妈约会的男歌手」的帖子一公开就即刻吸引了广大网友的注意，惹得大家纷纷点进去查看到底是谁？



居然是乐童音乐家的李灿赫和队友李秀贤的妈妈，哈哈哈哈哈，网友们也太有梗了，差点就骗过了小编，人家明明就是母子啦！看了照片后的韩国网友们也忍不住留下了搞笑评论：

1. 哇，居然和队友的妈妈，没想到你是这样的人

2. 居然还是女队友的妈妈

3. 和队友共享妈妈，是不是也共用爸爸啊？

4. 看来队友之间关系很不错

5. 哇，两位队友看起来就很像兄妹

6. 真的相处得很像家人啊

7. 看来平日里也有联系，两人看起来很亲密

8. 灿赫看起来很可靠

9. 代替队友孝顺妈妈吗

10. 不是和队友传关系不和吗？ 怎么还私下里见对方的妈妈

11. 女队友的妈妈??? 你到底和女队友是什么关系

12. 啊？？ 不会是母子吧

13. 反正秀贤和李灿赫爸爸也关系很好

14. 不过你俩真的很像

15. 就是这样变成家人的吧

16. 和队友吵架，却和队友妈妈关系那么好，其实你和队友关系也很好吧

原文：https://theqoo.net/hot/2947555034?filter_mode=normal

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究