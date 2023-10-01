【K社韩国小百科】了解「金英兰法」之后就知道观众们为什么吐槽《7人的逃脱》脱离现实了

《7人的逃脱》开播没多久就争议不断。

金顺玉编剧「狗血剧教母」的头衔不是白叫的，继「狗血剧集大成者」《The Penthouse顶楼》之后，又几乎以原班人马拍摄了新作《7人的逃脱》，逃不掉的还是群被欲望和名利「绑架」的恶人相互缠斗。

只是电视剧开播没几集就被教师群体狂喷，只因剧中描写到了老师高明智（赵胤熙 饰）收到他人钻石手炼的场景，明晃晃的教师收受贿赂的场景，观众们提及「金英兰法」，称剧情不仅贬低了教师这一行业，还脱离了现实。



早在2016年9月28日韩国就开始实行《禁止不正当请托与收受财物法》（因草案由韩国首名女性大法官金英兰於2012年提出，故又被称为「金英兰法」），该法案被认为是韩国立法史上最严厉公职人员反腐法规，大致分为禁止不正当请托、禁止收受财物、设定外部讲课酬劳上限等三大部份。 法案规定范围内的人员（公务员、在公共机关就职的人员、公&私立学校教职员工、媒体从业人员、律师以及家属等）在接受宴请、礼品和红白喜事礼金时的金额分别不得超过3万韩元、5万韩元和10万韩元。 如与职务行为有关，无论金额多少均属违法。 同时法案还规定不管是否与职务行为有关，如单次收受超过100万韩元或者年收受超过300万韩元的财物或招待，都将受到刑事处罚。

在「金英兰法」实施了7年之后，2023年8月韩国政府上调公职人员节日礼品总额上限。 据修正案，农副产品礼品上限将从原先的10万韩元上调至15万韩元。 鉴於礼品总额上限在节日24天前到节日5天后的「节日送礼期间」提高一倍，公职人员在中秋节和春节的农副产品礼物限额将随之增至30万韩元。

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