《机智医生生活》衍生剧《机智实习医生生活》阵容确定！背景是妇产科，有机会看到「杨硕亨」来客串吗～

tvN新剧《总有一天会机智实习医生生活》是《机智医生生活》的衍生剧，讲述大学医院教授和实习医生们真实的医院生活和友情故事。

继演员高允贞之后，申诗雅、韩艺智、姜有锡、郑俊元确定出演。



之前因「大势演员」高允贞确定出演而备受瞩目，再加上通过电影《魔女》展现强烈存在感的申诗雅和通过《机智实习医生生活》出道的新锐韩艺智、拥有坚实稳定演技的姜有锡、以出色的角色消化力完成影视作品的郑俊元，将与高允贞一起在剧中饰演「律帝钟路医院」实习医师，爲真实实习生活增添力量。



特别是《机智实习医生生活》的背景将从「律帝医院」转移到「律帝钟路医院」，审视在低出生率时代进入冷门科的实习医师们的生活，以反映现实世界的真实故事与观众见面。虽然目前一切都很迟钝，但期待实习医生们的疲惫、孤军奋战成长的每一刻，都能给观众带来深深的共鸣。不知道有没有机会看到「妇产科」的杨硕亨（金大明 饰）和秋敏荷（安恩眞 饰）来客串呢？



《总有一天会机智实习医生生活》是申沅昊导演和李佑汀编剧作为创作者参与其中，由《在陌生的季节相遇》李民秀导演执导，《请回答1988》、《机智医生生活》助理编剧金宋熙执笔，预计在2024年上半年播出。



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