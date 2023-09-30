BTS防弹少年团柾国疑似与女生「家中背后抱」影片曝光，屋内陈设&犬种一致引猜测！粉丝：「恶意造谣」

昨日有网友公开一段疑似BTS防弹少年团成员柾国（正名：田桢国）与女子在家中背后抱的影片，屋内陈设和杜宾犬均与柾国家十分相似，但影片高糊难以看清面容，粉丝认为是黑粉恶意造谣。

网友曝光的影片中，一名黑衣男子从背后抱住一长发女子，在室内来去移动时都紧紧贴在后背不放。 网友指出墙上的可视门铃、地上的沙发均与柾国先前在家直播时的背景一样，脚边走过的未剪耳断尾杜宾犬也和柾国公开过的爱犬特徵一致，男子发型也与柾国前时间的风格极为相似。

此外，还有粉丝指出柾国最大的一位站姐「自从16日之后就没有再更新X（前Twitter）」，这次发新歌《3D》也没有转发，疑似与此事有关。



不过也有粉丝站出来反驳，认为影片清晰度低到无法辨识人脸、长袖衣遮住刺青，仅凭发型轮廓认定柾国未免过於武断。 亦指出可视化门铃高度、窗子布局、窗框宽度均与柾国住宅不一致，门铃旁也没有柾国家一直摆放在该位置的台灯。 且柾国近期直播时都有拉上窗帘，影片中窗帘大开的模样与柾国生活习惯不符。



加上柾国昨日才刚刚公开第二张全新单曲《3D》，随后立即就有人爆料该影片，质疑是黑粉恶意造谣。



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