综艺菜鸟ZB1朴干旭&金地雄上《认哥》，对朴美善&希澈一片丹心超爆笑

《认识的哥哥》这两周播出秋夕特辑，而上周除了GFRIEND睿隣（Yerin）「舞台舔牙龈」超爆笑之外，ZEROBASEONE（ZB1）朴干旭与金地雄新鲜的综艺表现也相当搞笑。

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ZB1朴干旭与金地雄登场时，朴美善就掩饰不住喜欢ZB1的心情，金地雄一脸正经地向她展开攻势：「美善啊，你好漂亮！」让朴美善新花怒放脸超红！结果下一秒，金地雄转攻希澈，面不改色地告白：「我在江原道的时候，就是看著你走到现在的。」「他喜欢我吗？怎么办？他喜欢我怎么办？」希澈被金地雄一撩也脸红、藏不住喜悦。



接下来换朴干旭出招，朴干旭说羡慕希澈能坐在朴美善旁边，但希澈听了狂吐槽：「只有19岁所以不太擅长说谎啊！这孩子很善良啊！」朴美善也说：「干旭，我再怎么喜欢你，也能看出这是谎话啊！」李寿根默默补枪：「对妈妈辈的人……」现场笑成一片，连朴干旭也笑场！在问出朴干旭妈妈1976年生后现场更爆炸了，因为朴美善是1967年生，比朴干旭妈妈大9岁！不过朴干旭仍一片丹心的向著朴美善，顺利成为邻坐了。



金地雄同样对希澈一片丹心，但在这之前还是有段插曲，李寿根拱他和朴惠莲坐一起，朴惠莲说「算了」、「不喜欢」，但金地雄却反过来撩朴惠莲「我就选你」。一个说「我不喜欢你」，一个说「我就喜欢你」，两人推拉来推拉去，金地雄笑了笑决定先退出：「我是骗你的。」朴惠莲才认输想挽回：「我也是骗你的，过来啊！」笑翻全场。



金地雄最后回到了希澈身边，两人后来「相认」彼此都是江原道原州出身，希澈说自己原州高工毕业，金地雄回答「我没考上」，希澈超开心：「成绩比我差的人来了――」金地雄想解释也解释不了XDDD，不过在实现心愿环节时，希澈暖心的救援金地雄呢！金地雄照著希澈模仿李常敏的雷鬼Rap，灵机一动来个「膝盖舞蹈」挽救场面，「故乡哥」希澈也上前一起跪舞XDDD，后头「亲亲黑手党」环节，这对男男CP被拱在一起也相当有趣。



朴干旭与金地雄来访认哥一看就是「综艺菜鸟」，一个心虚(?)一个莫名真挚(?)，都像有剧本似的「非得要和某人同坐」，但想不到呈现出来的效果极佳啊！

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