孔刘坦言《鬼怪》爆红反而空虚，撑过低潮期心态改变「爱管闲事」：看曹世镐落泪会心疼

今日刘在锡网综《藉口罢了》公开中秋特辑，请来演员孔刘和谐星梁世灿、曹世镐一起聊天。

孔刘提到看到曹世镐在粉丝见面会流泪的影片，很奇怪地感到心痛，后来在健身房偶尔遇到他都想给他加油打气，看到不错的采访内容也想分享给他。



刘在锡问孔刘是否也有不安的一面，孔刘表示在20代和30代各有一次很大的情绪状态起伏，但无法说明不安的具体原因，例如《鬼怪》非常成功时，他却很奇怪地没有感到幸福。



孔刘：「作品成果很开心，但与之无关的是心里有一角非常空虚，甚至一度无法打起精神。 不是因为工作不顺或辛苦，只是时期不巧没能享受那些关注和幸福。」



孔刘表示很难跟人敞开心扉提到这一点，因为当时的他在别人看来犹如飞在云端，如果说自己「心情有些奇怪」，怕是会被当作吃饱了撑的。熬过这段时间后，孔刘看周围人的心态有所改变，出现了「希望这孩子不要受伤难过啊」这种「爱管闲事」的想法。



孔刘提到的粉丝见面会是MBC综艺《做没做过的事》今年7月的一期节目。一群谐星因为张度练做没做过「自恋」而举办「自恋粉丝见面会」，曹世镐发现很多自己的粉丝到场支持、举著他的照片和应援话语，顿时感动爆哭，在粉丝们「不要哭」的喊声中才勉强止住眼泪，感慨出道以来第一次见到这场面，工作的动力正是大家这份喜爱。



刘在锡还提到本来想邀请李栋旭一起过来重现《鬼怪》盛景，可惜当时李栋旭在海外拍戏。期待将来有机会在《藉口罢了》看到二位欧巴最自然有趣的模样啊XD



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