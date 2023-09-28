李瑞镇和HOOK合约到期！尚未签约新东家

演员李瑞镇和经纪公司HOOK娱乐的经纪合约到期。

今日（28日），HOOK娱乐公开了与李瑞镇合约到期的消息，向合作过多年的李瑞镇表达了谢意，并为他的未来送上祝福。 据悉李瑞镇和HOOK的合约已经於9月初期满，直到今天才正式官宣，目前李瑞镇尚未有新动向传出。

1999年李瑞镇通过电视剧《波涛上的家》正式出道，之后凭藉《火鸟》、《李祘》、《茶母》、《结婚契约》等跻身一线演员行列。 在影视剧圈风生水起的李瑞镇又进军了综艺圈，在《花样爷爷》、《一日三餐》、《尹食堂》、《小森林》、《瑞镇家》等人气综艺中皆有精彩表现。



HOOK近几年争议不断，先是被李升基踢爆自从加盟HOOK娱乐之后，在过去18年间公司一直以李升基的专辑收入是赤字等理由未与他进行收益分配， 但实际上HOOK娱乐在2009年1月至2022年1月期间就通过李升基的音乐作品但实际上HOOK娱乐在2009年1月至2022年1月期间就通过李升基的音乐作品进帐96亿（韩币，下同）加上因为丢失帐本而无从查起的2004年1月至2009年1月的收入，李升基的音乐作品为HOOK娱乐带来的收入已经超过了100亿。 由此又牵出HOOK娱乐公司代表权真英涉嫌挪用40亿的丑闻，为此韩国警察厅重大犯罪搜查科向法院申请拘留权真英，不过法院驳回了这一申请，权真英躲过了牢狱之灾。

此外，李瑞镇作为主要嘉宾参与的综艺节目《瑞镇家》以衍生节目的形式回归，tvN《出差沟通之神：瑞镇家篇》将於10月12日与观众见面，「沟通专家」罗暎锡PD将会辗转於全国各地需要沟通的地方，给需要沟通服务的人送上快捷便利的服务。 节目将依旧延续《瑞镇家》的「世界观」，许久未见面的「社长」李瑞镇、「理事」郑裕美、「部长」朴叙俊、「实习生」崔宇植和防弹少年团V将通过各种游戏来加强团队合作精神。



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