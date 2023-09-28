NCT Mark一个人把《对不起，我爱你》全演了！兼任苏志燮&林秀晶两角，「头巾+彩虹毛衣」大撞衫

2004年的这部剧《对不起，我爱你》直到现在仍被韩剧迷念念不忘，其中车武赫和宋恩彩的叙事令人揪心又感动，海报里两人依偎在一起的画面更成为韩剧史上经典。

海报中苏志燮包著黑色头巾、头发蓬乱，气质十分狂野; 林秀晶穿著彩虹色长毛衣和米色雪靴，低著头蹲靠在旁边，对比之下显得愈加乖巧可人。 当年这部剧红到不可思议，大结局收视率冲上29.2%，不仅两位主演在当年的KBS演技大赏和次年的百想艺术大赏狂揽「最佳CP」等7大奖项、主题曲《雪之花》成为韩剧OST经典，就连林秀晶在剧中穿的毛衣和雪靴都成为韩妞流行爆款。



有网友发现，NCT成员Mark最近的两个造型摆在一起，刚好凑成那张经典海报......！

NCT DREAM今年7月发行第三张正规专辑《ISTJ》，先行曲《Broken Melodies》里Mark穿了一件五彩斑斓的彩虹色毛衣，有一张蹲在路边歪头闭眼的照片，看起来恬静又乖巧：



而Mark所属的另一个小分队组合NCT 127即将在10月发行第五张正规专辑《Fact Check》，最近公开的Mark个人宣传照里，刚好又有一张包著黑色头巾、头发竖起、表情不羁的照片，令人立即联想起剧中苏志燮的造型XD



韩网友戏称「Mark一个人把《对不起，我爱你》全拍完了」，独自担任起「Mark志燮」「Mark秀晶」两个角色，诙谐的想像力引起不少共鸣XD

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