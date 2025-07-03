恋爱细胞大复活！《柔美的细胞小将3》金高银携全新男主金载原甜蜜来袭，老班底+新面孔齐发糖

恋爱细胞们快醒醒！时隔三年，超人气TVING原创剧《柔美的细胞将大陆》第三季终於要回来啦！这次不只我们的「作家柔美」金高银成为浪漫小说界的红牌，还将遇上全新心动对象，准备再次让细胞们陷入大暴走。

在全新一季中，柔美挑战成为作家并一炮而红，稳坐畅销榜首。 但比起写甜到冒糖的恋爱小说，她自己的爱情还是超级卡关，细胞村庄甚至安静到像在午睡。 就在这时，金载原饰演的「驯鹿」以朱莉文学社新PD的身份登场，带著甜甜脸蛋却语出惊人的「直球吐槽」，完全打乱柔美的步调。



以为只是理性满点的驯鹿，偏偏在面对充满情绪涟漪的柔美时，两人的细胞们居然开始同频共振，擦出意外火花。 这对组合能不能激起全新恋爱涟漪，光想就让人忍不住偷笑。

不只如此，熟面孔全员回归也让人超期待！全锡浩继续演活朱莉文学社总编辑「安大龙」，美岚则再度饰演柔美的超级闺蜜「姜伊达」，没她怎么行？ 新加入的崔丹尼尔饰演大作家「金周浩」，性格超外放，助理作家由曹惠晶饰演，活泼指数爆表。 还有朴世仁化身柔美专属PD张PD，幕后助攻爱情（？ ）。



别忘了成智娄依然是最暖老爸「金万植」，李侑菲也将带著她独有的可爱坏劲回归，继续担任「让人爱不释手的麻烦制造机」。



《柔美的细胞将大陆3》预计2026年在TVING独家上线，准备好跟细胞们一起谈场甜到冒泡的恋爱吧！

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