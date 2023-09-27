心脏爆击！从2PM到夺视帝「本部长」李俊昊说话算话霸气宠粉，10月14号见面会首站指定台北

野兽派男团2PM实力担当、近期靠著《欢迎来到王之国》再创演艺事业新高峰的 LEEJUNHO 李俊昊将亚洲首次的粉丝见面会巡回，首站指定献给台北。

炙手可热的李俊昊除了是2PM团员之一，转战演员后更飙下「史上首位荣获百想艺术大赏（Baeksang Arts Awards）视帝的男歌手」纪录，近年来全方位多元发展成功，声势如日中天的李俊昊被媒体乡民册封新一代大势男神，一举一动都引粉丝心脏爆击，同时这也是继八月份炫风快闪台北与大家许下的承诺，本部长说话算话霸气暖心实现，个人首次巡回粉丝见面会《LEE JUNHO 1st FANMEETING TOUR 》10月14号首站献给台北在台北流行音乐中心，将是一场超高甜度的见面会！9月 19 号早上11点拓元系统帅气开卖。MyMusic会员独享购票专区则同步在9月19 号早上11点至9月22号早上11点，专属购票专区福利独享贩售。



李俊昊在16岁时参加《Superstar Survival》夺冠成为练习生，接著2008年以2PM姿态出道乐坛，带著精湛舞技、实力唱功和独特的舞台魅力快速成为镁光灯下的焦点，甚至在服兵役期间都能绽放属於自己的光芒，一支身著红衬衫的《My House》直拍逆袭各大音源榜圈粉无数，退伍后，挑战古装韩剧《衣袖红镶边》不断攀升的收视率与话题度，爆红夺下第58届百想大赏电视部「男子最优秀演技奖」与「男子人气奖」，写下成为首位封帝的男歌手及首位同时获得最优秀演技奖和人气奖双冠王之男演员，紧接著在Netflix主演的《欢迎来到王之国》与少女时代润娥在剧中激起的戏剧火花，还有诠释得恰如其分，自然到位的「具元」引起全球追剧狂热，魅力直线飙升演艺事业再创巅峰，这一路以来持之以恒的坚持与努力不懈，从男团唱跳歌手到跃身一线男主角，积极展现在演艺圈全方位发展的热情与决心，引来各种时尚代言、广告接不完、戏剧邀约不断，身价水涨船高的李俊昊今年更是入驻「韩国富比士名（Forbes）人榜」。



首次亚洲巡回的《LEE JUNHO 1st FANMEETING TOUR 》个人粉丝见面会，一次跑遍八大城市从台北、澳门、马尼拉、吉隆坡、雅加达、香港、新加坡及曼谷，相当宠粉的李俊昊首站选定台北，暖心呼应了在八月份炫风快闪台北与大家许下的承诺，李俊昊深情表示「这是我的第一次见面会巡回，非常兴奋，我等不及要见到你们跟你们分享我的一切！」10月14号，准备好被不论是颜值、声势、事业都在高峰期的本部长逆袭一波。



【LEE JUNHO 1st FANMEETING TOUR 】

•演出日期：2023 / 10 / 14 (六)

•演出时间：18:00 (实际开演时间以现场公告为准)

•演出地点：台北流行音乐中心

•票价：NT$5,800 / 4,800 / 3,800 / 3,300 / 2,800

•售票时间：2023 / 09 / 19 (二) 11AM 拓元售票系统正式开卖

•活动与售票详情：‎www.livenation.com.tw

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