[好片推荐]《附身》姜栋元驱魔帅出新高度！正义神棍与邪灵法师的精采对决！

[无雷] 中秋节档期9月28日将全台上映的《附身》，描述一位在YT上相当知名的驱魔师「天博士」（姜栋元饰）号称擅长高科技驱魔，实则靠著自己的洞察力破解客户迷思，不过自从接到一个大型委托后，让他正视了自己的宿命。

姜栋元曾於2015年演出电影《黑祭司们》片中新进的驱魔牧师角色令人印象深刻，本次他则饰演一位看起来吊儿郎当的神棍，貌似到处收钱替人消灾，用高科技为委托人进行法事驱魔，实则因为自己的出身，他也正在寻找著一个目标。虽说是靠假驱魔混饭吃，但他手上所拥有的家传法器，却是真有神力。



剧情也相当快速开展，在新委托人，具有阴阳眼，能看得见鬼魂，为了拯救妹妹的李絮找上门来，就开启了姜栋元与恶灵对抗的一连串事件，邪恶法师的附身方式也非常新颖，让观众们目不转睛舍不得眨眼，特效的呈现也让观众们能够非常快速的进入剧情。



虽然姜栋元曾在先前的相关访谈中感叹岁月的流逝，不过在本片中他所饰演的「天博士」还是帅到一个不行，尤其在与许峻豪隔空交战，到最后直接近身肉搏，完全是正义的化身，他的出身必须解开这所谓「说经」的秘密，於是带来一场精采的正邪决战。



特别值得一提的是，片中他们前往拜访一位法师，由《分手的决心》《那才是我的世界》朴正民特别演出，还请出了Jisoo这位仙女附身，成了令人相当难忘的名场面！《附身》将於9月28日全台上映，想要感受有点搞笑又有精彩对决场面的观众们，千万别错过。



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