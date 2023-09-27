睿隣《认哥》曝solo最大改变是「嘴巴很干」，舞台舔牙龈被GFRIEND队友劝阻XD

《认识的哥哥》上周六播出秋夕特辑（上集），GFRIEND睿隣（Yerin）、ZB1金地雄与朴干旭、Kep1er沈小婷与金采炫等一同欢乐各自展现综艺感。

「睿隣时隔那么久来，今天怎么是一个人来啊？」睿隣登场后，徐章焄的话让人些许伤感，因为过去睿隣是和GFRIEND成员一同到来，睿隣也坦言「一个人很尴尬」，但接下来的话和举止让人大爆笑……



「因为要一个人唱3分钟的歌，会口干。」她便重演自己在舞台上被拍下「舔牙龈」的场面，完全不计形象！还透露GFRIEND队友信飞（SinB）发现了，在GFRIEND群组里劝戒她「姐姐拜托你不要这样」，笑她在舞台上「刷牙」。



除了重现舔牙龈，睿隣向大家教学她solo回归的〈Bambambam〉Challenge也相当搞笑，因为众人频频搞错时机等不到舞蹈动作XDD，而谈到〈Bambambam〉Challenge时也出现了「GFRIEND」身影，让Buddy（GFRIEND）激动，因为GFRIEND全员可是都有参与睿隣的〈Bambambam〉Challenge啊！



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