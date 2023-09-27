《黑暗荣耀》宋慧乔渴望新尝试：「曾对自己的演技感到厌倦…看著《车贞淑医生》与严正化一起哭」

不断寻求自我突破的演员宋慧乔，凭藉《黑暗荣耀》获得了第二届青龙电视剧颁奖典礼中的大赏，她在剧中所饰演的文同垠一角，从幼年时期没有得到家庭母爱，更是在校园遭到严重霸凌，因而赌上一辈子展开了缜密的复仇计画。精彩演出掀起全球关注。

宋慧乔坦言，虽然演技总是充满喜悦，同时困难也辛苦，但若没能演出多样化的作品，这样下去连她自己都对自己的演技感到厌倦了，观众们看到的她若都是类似的形象，应该也会觉得无趣。而《黑暗荣耀》是很不同的题材，角色的目的以及表情、说话语调全都不一样，宋慧乔认为，自己已经出道这么久的时间，也该呈现不一样的新面孔了，於是透过这部作品，重新找回了演戏的趣味。接下来她也收到许多不同类型作品的邀约。



认真看待每一部作品，当然也是宋慧乔今日成功的原因。她表示，自己曾经有很棒的时期，也曾经历低潮，不能让对我有期待的人们失望所以总是很努力拍摄，但也有不如意或运气不佳的时候，并非她所能控制的。於是她学会了面对低潮无所畏惧，也许心里不是滋味但也学会了接受。



问到宋慧乔想要尝试的角色，她更是说出了许多种类。她表示自己没演过的角色可多著呢！因为一直以来她总是演出很多爱情剧，其实很尝试演出恐怖片，或是惊悚题材的作品，也想演出反派角色，甚至是浪漫爱情喜剧中有点傻傻的角色，类似她在《浪漫满屋》中的角色。宋慧乔透露自己也看《王后伞下》《坏妈妈》以及《车贞淑医生》，甚至被严正化的演技感动到哭。



而原先传出宋慧乔可能与韩韶熙合作《自白的代价》，但最终却破局了，宋慧乔错过了这部以女性为主的作品，不免觉得有些可惜，但仍期待著有机会再度与导演及韩韶熙合作。出道这么长的时间，宋慧乔觉得自己的外表也许变老，但内心却没有太大改变，自己也一点一点累积著许多人生的历练，期待再以好的作品与大家见面。



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