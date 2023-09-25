金南佶「颓废美」原来是模仿梁朝伟！曝和Jin都爱讲话、总向郑雨盛撒娇：「我的男人」

「宇宙最强演员」金南佶，上周作客《刘QUIZ ON THE BLOCK》，和刘在锡完全是「长舌与长舌的碰撞」，明明是初次合作却一见如故，整场谈话内容聊到演艺生涯、与前辈演员的相处等等，毫无冷场。

金南佶生涯有段时期如演出《坏男人》、《鲨鱼》时都是蓄胡，角色都是比较阴沉、悲凉的，呈现出来的造型与气质被说是「颓废美」，金南佶透露自己是模仿自梁朝伟，刘在锡和曹世镐一听便赞同：「朝伟哥也有那种感觉！」

「就连我在看人的时候，也不会正常地看，甚至连牵手……」金南佶示范自己都会有种特有的观看角度，再散发某种迷茫的眼神，在家照镜子练习练到妈妈都会关心，不过金南佶否认自己拥有「颓废美」，直言「本人更接近笨蛋」，太爱管闲事、太爱与人相处。



没有错，金南佶很爱与他人互动，整场谈话聊了不少和演艺圈好友的相处。他笑称第一次见到BTS Jin就发现两人「是同种类型的」：「Jin在BTS里，也是扮演著爱讲话的角色，是很纯真但也真的很爱讲话，而且是讲不停的那种。」更爆料自己在他面前反而会「没话讲」，「熟了之后才发现（变成好友）是有原因的」。



除了Jin，他还不断提到郑雨盛和全道嬿，他对郑雨盛很爱撒娇，总「雨盛郑」、「雨盛郑」的喊，还不时告白「我爱你唷」，更自爆会说「我的男人好棒喔」、「我的男人好帅啊」，笑翻刘在锡。他坦言自己对后辈的热情无法招架，但「雨盛郑」总会温暖地回应他，不过回应中会悄悄暗示他「该停了」。



而他对全道嬿如对「雨盛郑」一样爱撒娇，当场示范向对方打招呼是多么高亢，并模仿全道嬿有点受不了的反应。当刘在锡问起金南佶不久前曾爆料全道嬿喝醉会跳GD〈放纵〉一事，金南佶透露最近遇到全道嬿，全道嬿对他「嗤」了一声，他连忙道歉之后又收到一声「嗤」，不过全道嬿仍温柔的要他坐下，完全就是拗不过他的样子。



那对「雨盛郑」的另一半「政宰李」李政宰呢？金南佶形容两人像是有「间隙」，他会喊他「政宰李」、「乌贼」，李政宰却会恭敬的回应：「是……好……，南佶先生……」两人在外人面前总是搞笑的表现出有礼、拘谨的样子。



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