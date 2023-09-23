评价写在脸上！刘在锡吃到不喜欢食物瞬间「变鱿鱼」，「罪魁祸首」池锡辰出现频率独高

刘在锡真的是不能对食物说谎的人啊，那个嘴角的弧度完全真的过於诚实XD

刘在锡网综《藉口罢了》近日请来任时完和黄光熙聊天，称赞赞助商推出的新品饮料好喝，获池锡辰认证是实话无误XD还提到网上盛传的「刘在锡认证不好吃5大瞬间」，也都是真的！

节目中刘在锡介绍赞助商提供的两款新饮料，依次是「香蕉巧克力摩卡」和「薄荷巧克力摩卡」，对前者可谓一见如故，夸完第二个之后又坚定地回去喝第一个，偏好十分明确。



老友池锡辰：「如果他觉得不好吃，呀，脸会变成鱿鱼！」刘在锡提到网上有人整理了他吃到难吃食物的5大经典瞬间，池锡辰补充说那个贴文叫做「刘在锡无法忍受难吃的东西」XD



具体是哪5个瞬间呢？ 第一个是跟李栋旭、曹世镐去南昶熙家做客时，学李栋旭在吐司涂抹意大利青酱，嘴角向下的弧度十分诚实：（有人尝试过这个搭配吗？ 小编都好好奇XD）



第二个是尝试热的草莓牛奶，喝下去瞬间表情凝固了！XD



第三个是吃到薄荷巧克力香蕉弯弯脆条时，咀嚼速度显著下降：



第四个是在《Running Man》吃到池锡辰做的曲奇饼干，越吃越嫌弃：



뉴진스 쿠키 들을때마다 지석진 쿠키 먹은 유재석짤 생각남 pic.twitter.com/EOx4REbmQy — B e n n y (@favrabbit) August 17, 2022

第五个也是在《Running Man》，吃到池锡辰做的甜椒鲔鱼煎饼，仿佛整个身体都在拒绝这团物质进入消化道XD



韩网友都被这5大瞬间逗笑：「嘴角掉下去了kk」「不管看几遍都是我的爆笑按钮」「表情太透明了，完全藏不住」「最后一张看起来最难吃kkk」「很想吐出来但硬逼著自己嚼一嚼的感觉kkk」「甚至突然变丑了kkk」「好像羊驼吃东西的模样kk」「池锡辰的持股率怎么这么高kkk」「平凡的menu加上『池锡辰做的』就很好笑kk」。

▽影片已定位对应时间：



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