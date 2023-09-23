NewJeans Hanni又金发亮丽示人啦，看到就想喊：「金发～～太喜欢了～～」
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NewJeans Hanni又金发亮丽示人啦，看到就想喊：「金发～～太喜欢了～～」

明星   2023年9月23日   星期六17:00   草莓  

（封面图源：IG@newjeans_official、YouTube@NewJeans_official）

人气四代女团NewJeans成员Hanni昨日出席品牌活动，一头金发再次引发话题！

无论是Twitter或是theqoo论坛，都有网友称赞Hanni实在太漂亮了，形容「像娃娃」，也有人好奇究竟是真发漂染还是假发，而根据Hanni出发的机场照，金发应是假发无误。
（图源：IG@newjeans_official）（图源：IG@newjeans_official）（图源：IG@newjeans_official）

▼Hanni 21日机场照
NewJeans Hanni（图源：TVDaily）NewJeans Hanni（图源：TVDaily）

这是Hanni自7、8月〈Super Shy〉活动期间后再次以金发示人，也不禁让粉丝想起她当时在MV幕后花絮流传开来的名言「金发……太喜欢了！」当时那名言Hanni队友超爱学，连STAYC Sumin（秀珉）也会模仿呢！
（图源：YouTube@NewJeans_official截图）

▼「金发……太喜欢了！」最早出於〈Super Shy〉MV，14:17附近

▼粉丝剪辑短影片「对金发著迷的Hanni和对Hanni著迷的队友们」

▼STAYC Sumin模仿NewJeans Hanni影片0:14附近

Bunnies！你们喜欢Hanni金发还是黑发呢？虽然本人曾在采访解答自己更喜欢黑发啦（打脸自己XDDD），说当时拍MV难得金发所以很兴奋，不过还是更喜欢黑发。
（图源：YouTube@ellemagazinekr截图）

▼影片2:57Hanni解答自己到底喜欢金发还黑发

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