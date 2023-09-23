IVE安俞真&张员瑛听到烟火爆竹声之后的反应差太大了：笑嘻嘻vs吓坏了的小兔子
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IVE安俞真&张员瑛听到烟火爆竹声之后的反应差太大了：笑嘻嘻vs吓坏了的小兔子

明星   2023年9月23日   星期六08:20   Tracy  

（封面图源：FB@IVE）

IVE中张员瑛和安俞真的「温度差」看得人忍不住大笑。

前两日，HANA PLAYLIST演唱会在首尔延世大学举行，邀请了IVE作为演出嘉宾。 IVE成员们当天以校服LOOK登场，演唱了包括《After LIKE》在内的多首经典曲目，大展青春活力，赢得台下阵阵呼声。

IVE表演《I AM》途中，为了迎合舞台氛围响起了烟火爆竹声，不知道是不是安俞真很喜欢这个声音，笑嘻嘻地听著台上的动静。 而张员瑛明显被声音吓到，走位的同时一脸惊讶，眉头微皱，眼睛还不时确认烟火的方向，虽然有一点点狼狈，但却依旧很可爱。

看到这一幕的粉丝和网友忍不住评论：「两人的反应完全不同，好可爱啊」、「张员瑛大眼睛转啊转啊」、「张员瑛像个受到惊吓的小兔子」、「安俞真真的超大胆」等。

此外，IVE将於10月10日出席「2023 THE FACT MUSIC AWARDS」。

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