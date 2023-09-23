IVE安俞真&张员瑛听到烟火爆竹声之后的反应差太大了：笑嘻嘻vs吓坏了的小兔子

IVE中张员瑛和安俞真的「温度差」看得人忍不住大笑。

前两日，HANA PLAYLIST演唱会在首尔延世大学举行，邀请了IVE作为演出嘉宾。 IVE成员们当天以校服LOOK登场，演唱了包括《After LIKE》在内的多首经典曲目，大展青春活力，赢得台下阵阵呼声。

IVE表演《I AM》途中，为了迎合舞台氛围响起了烟火爆竹声，不知道是不是安俞真很喜欢这个声音，笑嘻嘻地听著台上的动静。 而张员瑛明显被声音吓到，走位的同时一脸惊讶，眉头微皱，眼睛还不时确认烟火的方向，虽然有一点点狼狈，但却依旧很可爱。

원영이 놀란 파트 현장 폭죽 소리 이거보다 2배 컸어요

다 귀막고 있던데...............엠알다묻힘

중간에안유진저아닙니다(진짜아님이거옆에분임) pic.twitter.com/gb63RY5Mbg — 이브 (@my__e_ve) September 17, 2023

쉴새없이 터지는 폭죽에 놀란 원영이랑 신난 우리 강아지ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/AblvKz6Qwu — 고요 (@please_Bsilent) September 17, 2023

看到这一幕的粉丝和网友忍不住评论：「两人的反应完全不同，好可爱啊」、「张员瑛大眼睛转啊转啊」、「张员瑛像个受到惊吓的小兔子」、「安俞真真的超大胆」等。

此外，IVE将於10月10日出席「2023 THE FACT MUSIC AWARDS」。

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