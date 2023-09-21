热血男团DKB献唱全国体育大会、全国身障运动会主题曲〈The Wave〉MV公开

前几天才来到台湾参与《PEAK TIME》TOP6演唱会的热血男团DKB，献唱韩国「第104届全国体育大会」及「第43届全国身障运动会」K-POP之主题曲今（21日）公开。

分别在10月与11月全罗南道举行的「第104届全国体育大会」与「第43届全国身障运动会」，主题曲邀请了以团队合作与热血表演见长的男团DKB献唱，想透过新的方式向大众传达全国体育大会的特色及地位，主题曲〈The Wave〉融合了「生命之地」全罗南道的特色，传达「认同感」、「竞争」与「感动」。



特别的是，此次全国体育大会推出主题曲，是韩国除了奥运、世界杯等国际赛事之外，首次推出赛事主题曲，蕴含了想将全国体育大会推广成为国际运动会的抱负，同时希望能传播K-POP甚至K文化予全球。

〈The Wave〉音源午时公开，网友反响颇佳，认为歌曲充满正能量、激励人心，和DKB的活力相得益彰，希望赶快能看见舞蹈版本，也有人趁机提出意见，认为公司DKB不应该再唱「分手歌曲」了，应该多唱这类型的嗨歌。MV傍晚亦公开，结合了DKB录音画面与各种体育活动场面。

▼〈The Wave〉



▼附上DKB前阵子回归的歌曲〈All Yours〉与〈Told You〉



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