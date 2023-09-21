《7人的逃脱》戏码设定毁三观！「韩剧女王」黄正音慈母变疯妇，震慑观众眼球！

由「韩国狗血剧教母」金顺玉和朱东民导演携手打造，Viu Original史诗式复仇韩剧《7人的逃脱》已於上周开播，首集全国收视不但录得6%，还位居同时段节目收视冠军，人气势不可挡！香港观众可以透过「黄Viu煲剧平台」追看。

Viu Original原创复仇韩剧《7人的逃脱》被喻为「韩剧版《大逃杀》」，故事围绕一名少女无故失踪后，与她有所牵连的七名恶棍被卷入难以想像的生存游戏中！剧集以制作公司老板琴罗熙（黄正音 饰）为开端，讲述她为了得到过世男友父亲方七星（李德华 饰）的巨额注资，於是把遗弃多年的女儿多美（郑拉尔 饰）接回同住，并以她为棋子，试图博得七星的欢心。多美性格乖巧，虽然遭到生母家暴，但她为了提升养父母的生活质素，还是应罗熙要求转学到知名女中；与此同时，她遇上满口谎言的高中女神韩莫奈（李侑菲 饰），更意外成为了对方的替身，惨遭诬蔑在校园诞子⋯⋯



成功引爆热话

《7人的逃脱》甫开播便以家暴、援交、校园欺凌、学生产子等疯狂戏码摧毁观众三观，韩国网民也纷纷留言道：「开场就很震撼，令人屏住呼吸！」、「顺玉女王回来了！」还有不少观众被「韩剧女王」黄正音的大变身所震慑，过去她的作品多以爱情或喜剧为主，这次她挑战为了的目的不择手段、只为金钱和成功而活的琴罗熙，剧中时哭时笑、说变脸就变脸，令人惊讶她对於角色的消化能力。



为拍剧弃尿片

暌违三年，黄正音终於在诞下次子后强势回归，可谓韩剧迷的天大喜讯！近日她在访问自爆是金顺玉编剧的粉丝，更分享了接拍《7人的逃脱》的幕后故事：「我接到电话，他们问我最近在忙甚么，想不想扮演反派，我马上答应！其实当时我正在给孩子换尿布，我察觉到自己非常渴望表演！」她表示拍摄这部作品很开心，并对导演的热情感到惊讶：「他们非常值得尊敬，我们也忍不住要更努力！」



Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》逢星期五、六晚上10时30分在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众亦可收看《优雅的帝国》和《纯情拳击手》等人气韩剧。

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