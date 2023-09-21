秀智&梁世宗浪漫新剧《我的女神室友斗娜》预告、海报公开！人气女偶像猛撩平凡男大生看了让人心痒难耐

看完预告直接对秀智的魅力举双手投降，举手投足电力超满，不只梁世宗难忍，身为女生的我也无法抵挡啊啊啊啊啊！！（激动～）

由秀智与梁世宗携手主演的 Netflix 全新浪漫韩剧《我的女神室友斗娜》公开了首波预告&人物海报，拥有专属独特风格的两位主角，也营造出了不一般的CP氛围，预告片段也让人看了心跳加速。



《我的女神室友斗娜》讲述平凡又认真过日子的大学生李元俊（梁世宗 饰）在Share House合租屋中，与曾经是 KPOP 偶像但已隐退的李斗娜（秀智 饰）相遇后所发生的爱情故事。



▼《我的女神室友斗娜》正式前导预告，斗娜的一举手一投足都让元俊看到出神，虽然他努力不越界，但斗娜却主动和他做朋友，两人甚至越来越没了距离。



【人物简介】

▼秀智饰演人气偶像组合的主唱兼中心成员「李斗娜」，某天却突然宣布引退，住在大学城的合租房中，持续动摇著元俊的心。



▼梁世宗饰演一个极其平凡的大学生「李元俊」，有一颗温暖又纯洁的内心，为斗娜提供了一个容身之所，也努力让自己不要因斗娜而动摇。



本剧改编自闵宋雅的网路漫画《爱上姐姐的理由》，由《罗曼史是别册附录》、《爱的迫降》的李政孝导演执导，张刘夏编剧执笔，确定在10月20日首播上线。

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