YUJU时隔6个月再发新曲《DALALA》，最想和曹承衍合作

今日（20日），YUJU携全新单曲《DALALA》回归，这也是继3月迷你专辑《O》之后，暌违6个月她再次送给歌迷的礼物，让粉丝们十分期待。

为了为宣传新曲，YUJU积极接受了采访，一上来就介绍《DALALA》 ，这是一首极简主义的groovy歌，与YUJU的声线十分匹配。 被问及旧曲中本人最喜欢的一首，YUJU解释是《겨우， 겨울 Cold Winter》 ，也许这是因为制作这首歌时最没有烦恼，因此认为它「就像我一样」。



接著，YUJU又谈到了想要挑战的曲风和想要合作的艺人，她最想要尝试抒情曲，也期待有一日能够和曹承衍（WOODZ）一起用乐队伴奏（band sound） 合作。



从女团GFRIEND到SOLO，YUJU一直忙於工作，闲暇时最爱做什么呢？ 她表示：「原本休息日我会出去散步，买点我想买的东西，或者去咖啡馆，但最近我都不怎么出门了。 我花时间整理思绪，确保没有错过任何事情。」



采访最后，YUJU也有想要对粉丝说的话，「我真的真心的想告诉大家，你们的存在就已经给了我最大的的力量。」



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