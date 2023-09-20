Disney+《MOVING 异能》因赵寅成而出现的3句台词！还有一段连原作者都感动

感谢赵寅成出演，让这部剧更加精彩、更加有说服力啊！

Disney+好评热播剧《MOVING 异能》今天即将公开最后3集，虽然很想快点看到大结局，但一想到这么优秀的作品看完就没有了，又很舍不得XD享受最后的追剧时光前，一起来回顾这几个经典瞬间吧！



1. 「真帅啊」

剧中李美贤（韩孝周 饰）和金斗植（赵寅成 饰）交往前看著他的照片，自言自语了一句「真帅啊」。 原作者兼编剧姜草在《文明特急》采访中透露，其实漫画原作并里没有这一句，确定真人版由赵寅成出演之后才做出这一改动，毕竟赵寅成本身就是这句台词能够成立的理由啊XD



2. 「我觉得我可能会死」

金斗植被安企部追捕期间突然现身李美贤窗外，美贤问他明知危险为何要来，斗植回答：「我觉得我可能会死。」 其实漫画里斗植讲的是「我爱你」，但赵寅成看过后主动打给作家说想改成这一句，作家也十分赞同。



之前两人互相袒露心意时，美贤听著斗植越来越快的心跳说再这样下去他会死掉，斗植则表示死也无妨。 赵寅成的这一修改跟那场告白戏也呼应上了！



3. 「仁川前海」

斗植美贤约会时在南山樱花小径散步，讲了一个冷笑话让她笑个不停。 当时剧本只写「很老套的gag」，赵寅成表示他会看著办，於是在正式开拍时第一次给韩孝周讲了这个「仁川前海」的谐音冷笑话。 韩孝周听到后又惊又无语又好笑，真实反应也被收录到正片里。



4. 「很会飞的意思是很会降落」

斗植对美贤透露飞行秘诀在於降落，因为如果起飞前就担心跌落受伤则必然无法发挥实力，所以最重要的其实是安全降落。 这一点也是作家连载漫画20年来的经验之谈：就像从山丘顶端向下走，必须坚持不能跌到、顺利到达终点。 看到赵寅成帅气地说出这段话，令作家也感动不已。



《MOVING异能》前17集已在Disney+独家上线，今日下午即将上线大结局最后3集！



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