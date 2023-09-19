热门韩剧《MOVING 异能》结局五大看点！赵寅成未公开的秘密、南北韩大战还有隐藏超能者

大家期待已久的明天终於来了！！《MOVING 异能》大结局你最期待看到谁的登场呢？

Disney+ 奇幻热门韩剧《MOVING 异能》（MOVING 超异能族）明天将迎来EP.18、19、20一次公开三集的完结篇章，官方公开全新剧照与看点，让剧迷们的期待感飙升到最高点。



▼《MOVING 异能》最终回预告：



1．「造成今天的局面都是因为金斗植那家伙…！」

失踪的金斗植（赵寅成 饰）终於出现，而他当年前往北韩进行任务失败后，成为了政府的公敌，准确来说，是当年安企部长官紧咬著他不放，过往的故事也将一一揭开。此外，北韩军认识金斗植，当年究竟发生了什么事？



2．张洙源&李美贤等人的决心：「为了保护自己的孩子，我随时可以变成怪物」

张洙源（柳承龙 饰）、李美贤（韩孝周 饰）、李才满（金成均 饰）父母这一辈的超能者全面出动，到校园营救陷入危险的孩子们，他们与北韩军的搏斗也是结局的一大看点，在生死存亡之际，是否也会与孩子们联手抗敌，营造出令人动容的场面，让人非常期待。



3．察觉到可疑的飞行能力者，公车司机开车闯入旌元高中！

公车司机全启道（车太铉 饰）发现到可疑的飞行能力者郑俊华（梁东根 饰），也加入了保护旌元高中孩子们的行列，他拥有的发电能力，在危机时刻能否成为主角们的助力，也成为故事发展的一大关键。



4．二代超能者、孩子辈们的潜能，与青春的烦恼

金奉皙（李正河 饰）、张喜秀（高允贞 饰）、李强勋（金度勋 饰）一直被迫隐藏的能力，将在这场大战中摆脱一切束缚，并要在短时间内发挥到极致，除了保护自己和朋友，更要保护珍视的家人们。



5．北韩军这边还有一位超能者，网传此人就是《犯罪都市》的马东石？

网上一直有马东石特别出演（客串）的相关文章与讨论，并将他描述成北韩军的一员，但皆无准确的官方讯息和回应，究竟是否还会有新的登场人物，只能等到明天公开的最终回集数才能知道了！



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