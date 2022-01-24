【有片】不是真情侣不敢这样！泫雅♥DAWN「首尔歌谣大赏」上演热辣Kiss，女方被吸到嘴变形XD

这么热辣的激吻，也只有真情侣才敢这么玩！！

音乐颁奖礼等大型音乐舞台上不乏男女明星合作的演出，为了舞台效果有时候爱豆们还会上演刺激热辣的画面，贴身热舞已经不算什么了，2008年MKMF颁奖礼上BIGBANG的TOP和李孝利的热烈Kiss掀翻全场，直到现在都被称为「轰动全韩国的名场面」。 不过这两位并不是真情侣，虽然两人亲得不尴尬，但却让观众和粉丝们看得蜷缩起了手脚，毕竟是「营业性质」，确实是少了那么一分真情实感。



1. 이효리, 탑 키스 퍼포먼스가 여기서 나왔음. pic.twitter.com/u2o0gtjXIT — 쏘피 (@sophy_fine) October 23, 2017

这一对就不同了，目前K-POP界最名正言顺的情侣档-泫雅和DAWN金晓钟，最擅长的就是人前秀恩爱（误！）日前举办的首尔歌谣大赏上，CP档一亮相就热翻，两人表演的是去年9月发行的新曲《PING PONG》，贴身、抚摸、 Kiss，情侣三件套全都热辣辣地展现在观众面前，看得大家都不好意思了呢。 这默契度绝对不是任何舞台CP可以比得过的，相恋了近6年，磨合了也快6年了，互相的一个眼神和动作对方就能火速GET到，整个演出都一气呵成，再加上亲密、让人脸红心跳的舞姿，这波恩爱狗粮撒得有够广的！台下、萤幕前的单身狗们确实又被闪到啦。



hyunA & dawn doing their thing <33 pic.twitter.com/kkNLvpb5nN — cm⁷ (@happychrm) January 23, 2022

泫雅和金晓钟恋情曝光后一直不太在意别人的目光，完全沉浸在二人甜蜜世界中，虽然也受到了一些「辣眼睛」的质疑，但是看得出二人都很享受在舞台上的感觉，这种混合组合也是不错的，希望二人可以一直幸福。



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