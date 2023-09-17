BTS防弹少年团SUGA确定在9月22日（下周五）入伍！官方紧急公告并严正发出警告

SUGA的入伍时间终於确定！此外，有相关人士透露 BTS 成员们将在年底全员入伍，但这是未经证实的消息。

官方在今日公告 BTS 防弹少年团的成员 SUGA 确定将会在 9 月 22 日（下周五）正式入伍服替代役，当天同样希望粉丝们不要出面送行，让 SUGA 能够低调入伍。



当中更严正斥责有心人士利用艺人IP进行各种诈骗或买卖，假如公司发现任何擅用艺人IP的商业行为也会采取相应措施来制止。

此外，近期有相关人士透露 BTS 成员们将在今年底全员入伍完毕，一方面也是希望能尽快减少「军白期」，但这都只是未经证实的消息。



【官方公告全文如下】

大家好，这里是BIGHIT MUSIC。

感谢始终对防弹少年团予以厚爱的各位粉丝，以下是SUGA的兵役相关后续公告。

SUGA将以即将到来的9月22日为起点，开始履行兵役义务。

兵役起始日及进入训练营当天，并没有另行举办的官方活动。希望各位粉丝在SUGA服替代役期间，不要访问他的工作地点。请大家在心中温暖地为SUGA送行，并予以鼓励。

此外，敬请注意不要因擅自使用艺人IP的各类旅游及套餐商品而遭受损失。我司将针对擅自使用艺人IP的商业行为采取相应措施。

同时，希望大家继续给予SUGA支持和喜爱，直至他履行完兵役义务健康回归。我司也将不断努力，为艺人提供支持。

谢谢。

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