俞承豪惊悚犯罪新剧《交易》大胆换造型！「狂野平头＋重伤妆」个人海报特写超震撼～

终於又有 #俞承豪 的新戏可看啦！与一众人气新生代演员们合作，好期待喔～。（主演中有《Missing：他们存在过2》金东辉、《爱的迫降》刘秀彬、《梨泰院CLASS》李周映）

由俞承豪所主演的 Wavve 原创韩剧《交易》将於10月6日首播，他将与金东辉、刘秀彬、李周映等人气新生代演员们携手合作，新鲜组合也让人非常好奇他们之间的火花。

剧情讲述两名20多岁的年轻人偶然间绑架了同校同学并索要100亿赎金，包括被扣为人质的同学在内，三个朋友之间不严密又随兴的绑架事件逐渐变得一发不可收拾。







▼俞承豪饰演的「李俊成」在高中时期是备受瞩目的足球新星，但梦想破灭后陷入了彷徨，退伍后下定决心要展开新的人生却意外卷入了「同学绑架事件」。





▼金东辉饰演医大生「宋在孝」，也是这起绑架事件的主谋。为了摆脱大学生活中遇到的危机，冲动制造了这场绑架事件。





▼刘秀彬饰演有钱人家的独生子「朴闵宇」，宋在孝许久未见的好友，也是绑架事件的人质。



▼李周映饰演追踪绑架案的预备警察「车秀安」，也是案件的目击者决心要揭露事件的真相。



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