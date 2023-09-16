SM公司抓「音源外泄者」有妙招！SHINee Key独家透露：「元立即凶就查出！」

李硕薰在YT频道「썰플리」最新一期节目中与SHINee成员Key结伴探访SM娱乐公司内部，采访SM职员们都在听什么歌，还意外发现了SM防止音源外泄的独家秘方！

节目一开头就展现出SM娱乐的规模地位：直接有一个地铁站以SM命名为「首尔林站（SM Town）」，站内甚至直通公司内部，堪比大型百货公司的待遇~



李硕薰在Key带领下进入SM大楼，请职员们公开手机音乐播放清单，发现大多数人都没在听SM的歌！人事部职员辩解只是为了解时下趋势而已，被李硕薰吐槽：「人事部干嘛要了解趋势？」 不过人事部也透露了有用的讯息，那就是SM娱乐欢迎旗下艺人的粉丝来公司就职，因为比起避嫌，更看重职员对SM音乐和文化的理解度。 例如人事部职员本人就是神话粉丝，而社内咖啡厅职员的最爱艺人是Key XD



来到经纪人和制作组所在的17层，宽敞办公空间让李硕薰不禁感慨：「真的是大企业啊！」Key竟也一脸惊慌，原来他也是第一次到办公区XD看到负责泰民的职员，Key问泰民是不是提了什么要求让职员处理，职员回答「只是在加入噪音」。 李硕薰不解，Key无奈笑说：「因为（音源）太经常外泄了...」



Key解释道，例如给专辑封面制作组听的demo会在10秒处插入只有内部人知道的「嗤」噪音，给电视台的demo则在25秒处插入噪音，这样一来通过外泄版本就能知道是哪个环节出了问题。 李硕薰问电视台会有什么下场，Key正色道：「必须追究到地球尽头。」 超可怕XD



韩网惊叹之余也补充不少：「哇，SM用的是我想像过的方法耶」「SM为防外泄就连舞蹈影片都打上不同浮水印」「HYBE好像是插入收demo者的名字」「这个方法最初是CUBE用过吧？ 」「我记得第一个用这方法的是BEAST」「啊哈，这就是金卡戴珊那套做法，给每个朋友发去宝宝的不同照片，媒体一报就知谁是叛徒」「原来真的有在努力防止外泄啊」「我公司和大型企划社合作的时候，发来的音源有插入ai朗读的我公司名称」「我们公司也这样做，听歌时不断出现我的名字，真的要疯了kkk」

▽影片已定位至15分49秒相关片段：



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