2.7亿打造！《Penthouse》黄金组合加持，严基俊申恩庆恶棍厮杀《7人的逃脱》狗血首播！

「狗血剧教母」林成汉编剧主理的《仙女榴槤》才刚播毕，另一「狗血界巨头」金顺玉随即接棒登场！由她撰写的Viu Original史诗式复仇韩剧《7人的逃脱》今晚（15日）隆重登场，故事讲述一名少女无故失踪后，与她有所牵连的七名恶棍被卷入难以想像的生存争斗相互厮杀，一场地狱般的死亡游戏正式展开！香港观众可以透过「黄Viu煲剧平台」免费收看。

历代级演员阵容

继电视剧《皇后的品格》和《The Penthouse》系列大获成功后，金顺玉编剧和朱东民导演再度携手、合力打造Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》，该剧不但斥资462亿韩元（约港币2.7亿）投入拍摄，更起用历代级演员阵容：严基俊、黄正音、李准、李侑菲、申恩庆、尹钟焄、赵允熙、赵在允和李德华等担正演出，台前幕后均为信心保证，务求为观众带来一场视觉和演技并重的华丽盛宴！



深受广告商支持

《7人的逃脱》开播在即，除了引发国内外剧迷关注，就连韩国本地广告商亦对剧集一致看好！有韩媒指出《7人的逃脱》的片尾广告早在开播前就被抢购一空，其中段广告的价格还比同时段节目高出1亿韩元（约港币57万），充分反映广告商对该剧充满信心！制作组亦表示：「故事以不掩饰自己欲望的反派为中心，七个人为了自己想要的东西不择手段，面对建立在谎言之上的巨大惩罚，敬请期待他们将如何展现求生本能！另外，金顺玉作家和朱东民导演也会以更巧妙、破格的恶棍复仇剧回归，届时可以看到另一个层面的『K-复仇剧』！」



Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》将於9月15日起逢星期五、六晚上在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众亦可免费收看Viu Original原创剧《无用的谎言》、《优雅的帝国》、《残酷的实习生》和《纯情拳击手》等人气韩剧。



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