确定了！李光洙&金宇彬&D.O. &金基邦搭档罗PD最新农村综艺《瓜瓜豆豆》10/13首播！

之前路透阶段就让人期待不已，今天这档综艺终於公开正式名称《种瓜得瓜种豆得豆》，简称《瓜瓜豆豆》！

《瓜瓜豆豆》是tvN即将播出的全新综艺，以愉快纪录片形式展现一群好友在农村耕种一小块土地期间发生的趣事，不仅有新手农夫磕磕绊绊的挑战过程，也有好朋友们在一起时最自然放松的一面。 由李光洙、金宇彬、D.O.（都敬秀）、金基邦担任主要嘉宾，4人都对农事一无所知，但对农作物有著笑中带泪的真诚，在玩耍这件事上也是真心的！

李光洙是推进工作、解决问题的可靠leader，带领大家融入农村生活，散发出既认真又有喜感的魅力。



金宇彬第一次尝试出演固定综艺，强调对观众一定要保持礼仪，所以精心打扮一番才来到田里。 金宇彬秉持「先理解后执行」原则，对於头脑无法理解的事坚决不肯做出行动，展现出憨憨又搞笑的一面。



黄金忙内都敬秀则富有sense和高效工作头脑，只看眼神就能理解哥哥们的用意，加上料理实力出众，备受哥哥们喜爱。



金基邦操作农机具十分熟练、堪称天生农夫，热情管理田地做出良好榜样，还温柔地给感到辛苦的弟弟们带去笑容，展现出作为大哥的存在感。



《瓜瓜豆豆》将在10月13日晚8点40分（韩国时间）首播。

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