这些都是他！宇宙最强演员、前辈们宠爱的后辈、像女儿一样的儿子，金南佶登《刘QUIZ》展现超强口才

金南佶真的「很能说」，把刘在锡和曹世镐两位MC逗得哈哈大笑！

曾主演《名不虚传》、《热血司祭》、《解读恶之心的人们》、《Island》等电视剧并获得大批人气的金南佶，即将带著他的「招牌动作戏」回归小萤幕，最新作品《盗贼之歌》将於本月（9月）22日通过Netflix上线。

金南佶携手徐玄、刘宰明、李贤旭、李浩贞等人主演，以1920年代为背景，描述在动荡的日本殖民时期，人们因各自不同的故事走向无法无天的土地「间岛」，为守护家园而团结一致的故事。华丽的演员阵容与壮烈的历史背景，令网友们期待不已。

而在《盗贼之歌》公开前，金南佶於20日作客tvN综艺节目《刘Quiz on the Block》‎，展现超强口才。MC刘在锡以「元祖国民野兽男」、「解读观众们的心」、「扣人心弦的热血演员」来介绍金南佶的登场。

金南佶承认自己很喜欢说话、很爱与人相处，更是有名的「前辈们宠爱的后辈」，还模仿因电影《无赖汉》结缘的全道嬿的对话。整场采访下来，嘴巴宛如「机关枪」，MC们简直笑翻。

喜欢金南佶的粉丝们，下周金南佶不只有新作品还有综艺节目，可以好好期待一下了！

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