2.7億打造！《Penthouse》黃金組合加持，嚴基俊申恩慶惡棍廝殺《7人的逃脫》狗血首播！

「狗血劇教母」林成漢編劇主理的《仙女榴槤》才剛播畢，另一「狗血界巨頭」金順玉隨即接棒登場！由她撰寫的Viu Original史詩式復仇韓劇《7人的逃脫》今晚（15日）隆重登場，故事講述一名少女無故失蹤後，與她有所牽連的七名惡棍被捲入難以想像的生存爭鬥相互廝殺，一場地獄般的死亡遊戲正式展開！香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

歷代級演員陣容

繼電視劇《皇后的品格》和《The Penthouse》系列大獲成功後，金順玉編劇和朱東民導演再度攜手、合力打造Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》，該劇不但斥資462億韓元（約港幣2.7億）投入拍攝，更起用歷代級演員陣容：嚴基俊、黃正音、李準、李侑菲、申恩慶、尹鐘焄、趙允熙、趙在允和李德華等擔正演出，台前幕後均為信心保證，務求為觀眾帶來一場視覺和演技並重的華麗盛宴！



深受廣告商支持

《7人的逃脫》開播在即，除了引發國內外劇迷關注，就連韓國本地廣告商亦對劇集一致看好！有韓媒指出《7人的逃脫》的片尾廣告早在開播前就被搶購一空，其中段廣告的價格還比同時段節目高出1億韓元（約港幣57萬），充分反映廣告商對該劇充滿信心！製作組亦表示：「故事以不掩飾自己慾望的反派為中心，七個人為了自己想要的東西不擇手段，面對建立在謊言之上的巨大懲罰，敬請期待他們將如何展現求生本能！另外，金順玉作家和朱東民導演也會以更巧妙、破格的惡棍復仇劇回歸，屆時可以看到另一個層面的『K-復仇劇』！」



Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》將於9月15日起逢星期五、六晚上在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾亦可免費收看Viu Original原創劇《無用的謊言》、《優雅的帝國》、《殘酷的實習生》和《純情拳擊手》等人氣韓劇。



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