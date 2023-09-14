SM娱乐13组艺人入驻Weverse！SHINee钟铉介绍词惹粉丝落泪：永远的BASE

SM娱乐旗下艺人正式入驻粉丝交流平台Weverse，而男团SHINee已故成员钟铉的简介又一次勾起了粉丝们的回忆。

9月12日，SM娱乐旗下KANG TA、BoA、东方神起、Super Junior、少女时代、SHINee、EXO、RED VELVET、NCT127、NCT DREAM、WayV、aespa和RIIZE在内共13组（人）艺人正式入驻weverse，吸引了包括亚洲地区乃至全球粉丝的关注。



在这些艺人的官方帐号中，已离开多年的SHINee成员钟铉的简介看得粉丝们落泪。 SM选用了以橙色为背景的钟铉的照片，下方写著「有著清亮嗓音和出众唱功，作词、作曲全能的主唱，SHINee和SHINee WORLD（粉丝名）永远的基地（base）」。看了SM对钟铉的介绍，粉丝们纷纷表示：「太感动了」、「他们没有忘记钟铉」、「真的很想和钟铉说说话」等。



1990年出生的钟铉是SHINee队内人气成员之一，也是队内的大主唱。 除了团队活动之外，2015年他还发行了首张迷你专辑《BASE》，开启SOLO活动，以卓越的唱功牢牢抓住了粉丝的心。

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