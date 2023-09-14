炫彬替她拍高尔夫照才受讨论～孙艺真睽违多年公开打球洋溢幸福：「结婚了也有宝宝了」
广告

炫彬替她拍高尔夫照才受讨论～孙艺真睽违多年公开打球洋溢幸福：「结婚了也有宝宝了」

明星   2023年9月14日   星期四14:30   草莓  

（封面图源：IG@yejinhand、IG@vast.ent、YouTube@limjinhanclass截图）

孙艺真和炫彬（玄彬）这对明星夫妇都是高尔夫爱好者，前阵子很受讨论的「炫彬蹲马步替孙艺真拍照但被吐槽」，几组照片就是在打球时拍摄的。近日，孙艺真登上高尔夫选手任镇汉的YouTube频道《任镇汉Class》，睽违2年再次公开打球，不免提到炫彬！

*延伸阅读：‎孙艺真PO美照称赞炫彬摄影技术进步，眼尖网友发现：新郎仍在蹲马步XD

孙艺真两年前就曾作客《任镇汉Class》，网友看著孙艺真打球开朗且真挚的模样都表示很喜欢，很喜欢她对於一件事的投入以及表现出来的正面态度。两年后她再次受邀，是睽违2年再次公开打球，预告里她依旧展现专业的打球姿势，还有阳光灿烂的笑容。
（图源：YouTube@limjinhanclass截图）

任镇汉和孙艺真相见欢，开场就充满笑声，孙艺真很不好意思地说再见面「结婚了也有孩子了」。任镇汉问孙艺真：「听说高尔夫进步了很多？」孙艺真反应很快地笑说：「所以才不能和别人一起打球，因为是误会。」直反驳高尔夫球技没有很好，表示常常某天觉得打得不错，结果下一次「又打得像笨蛋一样」。
（图源：YouTube@limjinhanclass截图）

底下留言的网友，不少提到孙艺真笑容很感染人、是世上珍贵的笑容，迫不及待收看完整节目了！节目将在20日播出。

▼2年前孙艺真来访《任镇汉Class》

▼2年后孙艺真二访《任镇汉Class》预告

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 炫彬替她拍高尔夫照才受讨论～孙艺真睽违多年公开打球洋溢幸福：「结婚了也有宝宝了」
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手