炫彬替她拍高尔夫照才受讨论～孙艺真睽违多年公开打球洋溢幸福：「结婚了也有宝宝了」

孙艺真和炫彬（玄彬）这对明星夫妇都是高尔夫爱好者，前阵子很受讨论的「炫彬蹲马步替孙艺真拍照但被吐槽」，几组照片就是在打球时拍摄的。近日，孙艺真登上高尔夫选手任镇汉的YouTube频道《任镇汉Class》，睽违2年再次公开打球，不免提到炫彬！

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孙艺真两年前就曾作客《任镇汉Class》，网友看著孙艺真打球开朗且真挚的模样都表示很喜欢，很喜欢她对於一件事的投入以及表现出来的正面态度。两年后她再次受邀，是睽违2年再次公开打球，预告里她依旧展现专业的打球姿势，还有阳光灿烂的笑容。



任镇汉和孙艺真相见欢，开场就充满笑声，孙艺真很不好意思地说再见面「结婚了也有孩子了」。任镇汉问孙艺真：「听说高尔夫进步了很多？」孙艺真反应很快地笑说：「所以才不能和别人一起打球，因为是误会。」直反驳高尔夫球技没有很好，表示常常某天觉得打得不错，结果下一次「又打得像笨蛋一样」。



底下留言的网友，不少提到孙艺真笑容很感染人、是世上珍贵的笑容，迫不及待收看完整节目了！节目将在20日播出。

▼2年前孙艺真来访《任镇汉Class》



▼2年后孙艺真二访《任镇汉Class》预告



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