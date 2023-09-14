这所学校老师的颜值都好高！车银优、朴圭瑛、李玹雨主演漫改剧《犬系恋人》预告再公开，期待播出啊！

漫改剧《犬系恋人》由车银优、朴圭瑛、李玹雨主演，讲述被诅咒一亲吻就变成狗的女人，和唯一能解除诅咒却害怕狗的男人之间的奇幻爆笑爱情剧。

剧中，车银优中饰演高中数学老师「陈书元」，由於童年创伤，非常害怕狗，但也是唯一能解开海娜诅咒的男人；朴圭瑛饰演高中国语老师「韩海娜」，因为家族诅咒，凡是与异性接吻就会变成小狗；李玹雨饰演高中韩国史老师「李宝谦」，暖暖的外貌却充满忧愁的眼神；对谁都很亲切，但是划清界限的时候很明确。





今天（14日）公开的第二版预告中，以在学生中拥有与众不同人气的高中数学老师陈书元（车银优 饰）登场为开始，一切都很完美的他也有秘密，就是害怕狗。在运动中看到狗出现后，就会迅速躲开 XD



之后，韩海娜（朴圭瑛 饰）提到：「但是不觉得陈老师有点奇怪吗？」对躲避自己产生疑问，还看到在办公室被狗吓了一跳的陈书元，察觉到他害怕狗。害怕狗的陈书元和陷入变成变成小狗诅咒的韩海娜，很期待两人之间有趣的关系呢！另外，李宝谦（李玹雨 饰）在学校也是人气老师，特别照顾身旁的人，是亲切的气氛制造者，韩海娜还说：「我真的是因为宝谦才来上班的。」是说……这所学校老师的颜值都太高了吧～～



预告后段，陈书元不仅治疗受伤的韩海娜的脚，还用温暖的微笑看著她，让人非常心动！特别是对於他的「我有点奇怪吧？」的提问，韩海娜真诚的回答：「我们两个都不是奇怪的人，就只是普通人而已。」向陈书元传达了安慰。



另外，《犬系恋人》由《我的冠军老爸》、《今天开始ENGINE ON》的金大雄导演执导，《耳朵流血的女人》的白仁雅编剧执笔，将在10月11日首播。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻