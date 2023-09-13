SEVENTEEN追加亚巡场次，12月登陆泰国，明年1月在澳门开唱！

人气男团SEVENTEEN将追加演唱会「FOLLOW」亚洲巡演场次。

据经纪公司PLEDIS12日透露，Seventeen将於12月23日在泰国曼谷、2024年1月13日在菲律宾布拉干、1月20日-21日在中国澳门追加亚洲巡演场次。



SEVENTEEN下半年演唱会行程基本都在日本，加上追加的场次，成员们将踏足9座城市，举行18场演出。 7月21日-22日，SEVENTEEN已在首尔高尺巨蛋开唱，并与9月6日-7日完成了在日本东京巨蛋的演出，这也是他们出道之后在日本举行的最大规模的巨蛋巡演。



Seventeen的「FOLLOW」演唱会仍将继续，与11月23日-24日在日本崎玉、11月30日&12月2日-3日在名古屋、12月7日&12月9日-10日在大阪、12月16日-17日在福冈开唱。

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