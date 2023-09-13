不承认就继续挖！D社再曝：受害者有3人，金赫拉共道歉7次！其中一人的家人数年前就曾留言：一定会爆料，等她更出名的时候

金赫拉事件持续发酵，最先公开她学生时期黑历史的D社再次揭露新料。

今日（13日），D社独家爆料曾遭到金赫拉霸凌的共有3人，她已经向3人共道歉了7次，一次电话道歉，并於2人亲自见面道歉，发布官方声明之后又一次向2人道歉。

5月19日，金赫拉找到了3人，这三人都不是向D社爆料的举报者，金赫拉私下找到了他们，并见面道了歉，据悉她也只见到了其中2人。 时间来到9月，8日淩晨金赫拉给受害者们发去了短讯，也就是她在IG上发布声明的第二天，希望「大家不要有误会」。然而金赫拉最开始在声明文中表示「BIG尚志只是亲睦会，并没有霸凌行为，我也会继续前行」。 也许是担心受害者们认为她是在狡辩，所以才提前发了短讯。



三名受害者看到这样的声明文自然很堂皇，金赫拉的一番说词又置他们於何地？ 据D社透露，3名受害者中已经有2人原谅了金赫拉，认为她的眼泪和道歉都是真心的，所以他们才未再向D社爆料。 剩下的一名目前为止仍拒绝原谅她，而他也是最让金赫拉担心、最想第一个说道歉的人。 有知情人士称，金赫拉得知D社要爆料之后，就私下找到了这位朋友，为什么如此著急见面呢？ 不用想就知道她（金赫拉）肯定有对不起对方的地方。 若金赫拉真的没有参与过霸凌，她其实根本没必要这么积极地联系对方，想要向对方道歉。 同时这位知情人还称，3名受害者其实根本不认识最初的举报者A某，但A某却如同认识受害人一样接受了采访。

3名受害者之一在与D社的采访中表示，「5月她（金赫拉）找来的时候都哭了，当然她没有承认所有的事情，说记不起来了，但对不起。 既然记不起来了，为什么又先来找我们呢？ 其实我也不想再追究下去了......」这位受害者选择原谅了金赫拉，甚至还希望她好好演戏。 如若没有金赫拉后来的「否认霸凌」的立场文，受害者可能也不会再次追究，他们要的只是金赫拉承认过去自己曾经犯下的错误，不要狡辩「没有霸凌」、「没有不良行为」、「没有恶意伤害他人」。



D社甚至挖出了3名受害者之一的家人在二零一几年时的留言，「这种人隐藏过去，大摇大摆地活动，真的让人... 说什么为了弱者，采访真的可笑至极，我一定会爆料的，等她变得更有名的时候」，早就暗示过金赫拉有黑历史。 受害者表示自己早前数年前就向家人坦白曾遭到金赫拉的霸凌，家人们看到二零一几年的那篇采访后很生气，所以才忍不住留言。

事情不会到此就结束，一边是金赫拉「将继续前进」的抱负，一边是受害者们的不满，最终又会以怎样的结局落幕？

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