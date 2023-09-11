「韩版想见你」《走进你的时间》安孝燮长发蓄胡被指「像乞丐」，导演首度回应：「著重呈现痛苦的深度」

翻拍自《想见你》的Netflix新剧《走进你的时间》近日公开全集，主演安孝燮因「长发蓄胡」破格造型被观众戏称像乞丐，导演金镇元今日接受媒体采访时首次透露了如此设定的原因。

安孝燮饰演原版中许光汉的角色，剧情进展到角色中年时，许光汉造型是利落短发、戴著眼镜展现成熟魅力，安孝燮却一头蓬乱的中长发、脸上还有胡渣，看起来十分沧桑，播出后被不少观众吐槽「李子维只是老了，不是变成乞丐」。





对於这一质疑，导演金镇元接受News1采访时表示给40代的南时宪（原版李子维）尝试了很多种风格，为了表现他独自经历了长达20年的艰辛时光，将造型重点放在呈现出痛苦的深度。

金镇元导演：「时宪外貌改变发生在仁圭（原版莫俊杰）死后，他感到极大的丧失感，放弃了很多东西。 我认为40代的时宪应该是不打理自己、充满疲惫的模样。」



导演表示安孝燮在剧中饰演4个不同角色，其中40代时宪不仅客观上年纪最大，而且在多个不同时间出场，不仅容易给观众造成混淆，就连片场工作人员都经常混乱，所以必须从外形上做出明显区分。

不过导演也坦白称，拍摄时看到安孝燮被自己打扮成这副模样就已料想到播出后会被观众指责，也许无法满足粉丝的期待，但为了提升剧集本身的易懂度和感情而不得已如此安排。



此外，《走进你的时间》讲述2023年的韩俊熙（全余贇 饰）因怀念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 饰），听著 歌曲《收集我的眼泪》，意外灵魂穿越到1998年的权珉周（全余贇 饰）身上，并遇见了和男朋友相貌相同的南时宪（安孝燮 饰），与暗恋权珉周的郑仁圭（姜勋 饰），展开三人之间的故事。 本月8日在Netflix全集上线。



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