《鸡不可失》CP李荷妮&陈善圭从恋人变死对头！主演Netflix全新原创剧《爱麻》

今（11）日，Netflix宣布推出全新原创剧《爱麻》，公布了主演阵容。

Netflix全新原创剧《爱麻》（애마），讲述80年代席卷韩国的电影《爱麻夫人》（애마부인）诞生的过程中，「喜兰」和「珠爱」的奋斗记，是部以20世纪80年代忠武路（指韩国电影产业）为背景的虚构喜剧，将阐述当代演员们华丽光芒背后的战斗人生。

李荷妮在电影《鸡不可失》（炸鸡特攻队）、《One the Woman》（双重人生、双面超女）都演过相当个性又搞笑的角色，在《爱麻》将变身相当刻薄但明辨是非、性格泼辣的「郑喜兰」。郑喜兰是当代优秀的顶级演员，但因为和制片意见不合，丢失电影《爱麻夫人》女主角的位置。



取代了郑喜兰的新人演员「申珠爱」由方孝琳饰演，申珠爱怀抱著演员梦想，原本为了维持生活在夜总会里工作，一夕之间变成了忠武路最热门作品《爱麻夫人》的女主角。方孝琳现实也是新人演员，过去曾演出几部短篇电影如《地狱万岁》崭露头角。



以《犯罪都市》、《鸡不可失》等作品获知名度，近期又在热门作品《恶鬼》、《驱魔面馆2》中扮演要角的陈善圭，饰演为了在忠武路生存而不择手段的制片「具钟浩」，他欲阻止闹剧持续失控，而将主演位置交给透过大规模选秀选出的新人演员。



《D.P：逃兵追缉令》、《德鲁纳酒店》赵贤哲则饰演将以《爱麻夫人》出道的新人导演「郭仁宇」，是个在各种选择之中苦恼的角色。



李荷妮、方孝琳、陈善圭与赵贤哲四名主演阵容出炉，观众最好奇的便是李荷妮和陈善圭自《鸡不可失》的再相遇了，当时两人在电影里搞笑组成CP，「激烈吻戏」惊天动地(?)，陈善圭‎曾爆料妻子完全没有吃醋反而担心李荷妮说：「唉唷，荷妮怎么办？」陈善圭和李荷妮还曾一起客串导演的新作‎《浪漫的体质》，陈善圭也客串李荷妮的《One the Woman》，合体屡屡创造话题，但看起来在《爱麻》要变成死对头了？还是像《鸡不可失》一样有反转呢XDD？



《爱麻》编导为《信徒》（毒战寒流）编导李海暎，制作公司为曾制作《我只是个计程车司机》（逆权司机）与《菜英文没在怕》的The LAMP，会透过Netflix平台於全球播出，上架时间未订。

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