BIGBANG G-Dragon旧采访再被挖！全程看上去很不安，小动作超多

BIGBANG G-Dragon（以下简称为GD）状况惹人担忧。

距上一次发行歌曲已经过去了一年多，但作为K-POP界的顶流爱豆，即使没有作品，GD的一举一动依旧备受瞩目。 去年10月他采访时的状态再次在韩网掀起热议，看完之后粉丝们纷纷担忧他到底怎么了。

去年10月公开的杂志《ELLE KOREA》影片中，GD被问「造就现在的我的原则是什么」时，他表示：「让我们忽视原则吧，我会忽视原则，没有原则，我就是原则。 固有观念，必须这样，必须那样，也许这是对的，但是比起运气好地被圈在某些条条框框内，我更愿意跳出这些条条框框，音乐也好、时尚也好，都是这样。」 GD的发言虽然听起来像是经过一番深思熟虑之后的回答，但老粉们都知道GD是一个非常感性的人，这样的发言反而让大家觉得他是不是发生了什么事情才导致思维的转变。



粉丝们担忧地留言：「其实整段话没什么逻辑，他看上去很不安」、「无论是语气还是动作都显得很不安」、「是不是压力太大了」等。 不过也有人对此持反对意见，称：「他之前说话也这样啊」、「语气没什么变化，倒是小动作变多了」、「并没有不安，到是有些精神涣散」等。

近一年来，GD虽然未发行新曲，但却经常出席时尚活动，前几日刚刚亮相了亲姐姐创造的品牌「WE11DONE」的2024年春夏新品发布会，状态看上去很不错，对记者和粉丝提出的要求一一照做，留下了不少帅气的照片。



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