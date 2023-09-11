《Running Man》因池锡辰抽到和自己一样的图案！BTS V 吓到表情管理失败，还往后退半步 XD

10日播出的《Running Man》由 BTS 防弹少年团 V （金泰亨）出演，与成员们一起展开游戏。

当天，拍摄现场前还铺著红地毯，宋智孝说：「我发现地上铺了红毯， 我以为是爲我铺的，想说居然在下雨天铺了红地毯？什么呀？」而踩著红地毯登场的就是V，他表示：「很想出演一次《Running Man》，每次吃饭的时候只看《Running Man》。」大家听到都超兴奋 XD



所有人在聊天的时候，金钟国就突然说：「V 真的好善良，他刚刚和锡辰哥说了悄悄话，哥还以为他有话要私下对自己说，觉得很兴奋，结果靠近一听『你的鼻毛跑出来了』。」池锡辰还默默转过去整理，引发大爆笑。



之后要进行第一个任务时，得先分组， V 就抽到「O」的图案，结果...池锡辰也抽到「O」的图案，站在他旁边的 V 吓到表情管理失败，还倒退了一步（笑）！V 就说：「因为他跟我们队的 Jin哥...Jin 哥叫我不要乱动锡辰哥。」其他人马上说那重新抽， V 偷偷窃喜的时候，还被池锡辰抓到，最后他和 HAHA 组成一队。还没看这期节目的人，赶快去收看啦～

저 O입니다!

동그라미!!

!!

아니 근데 뷔가 (표정이)...

근데 잠시만! 저희팀 진형이 석진이형은 건드리지 말라고

그럼 다시 해!

(예스!)

뷔가 뒤에서 이거()했어

석진 진의 조합은...제가 낄 자리는 아니에요

(다시 뽑기)

별!

저 O입니다!

(하하 당첨)

^ㅁ^! pic.twitter.com/0PxxdHG5zx — matsuko(마츠코) (@taetae_Pteryong) September 10, 2023

另外，V 在9月8日发行首张个人专辑《Layover》，昨日也出演《人气歌谣》进行〈Rainy Days〉和〈Slow Dancing〉打歌，大家都有看舞台了吗？

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