《黑暗荣耀》金赫拉沉寂两年通过音乐剧《芙烈达》复出，「校暴争议」已与当事人和解

金赫拉因Netflix热门剧集《黑暗荣耀》爆红后被爆出校园暴力争议，度过2年反省期后，最近通过主演音乐剧《芙烈达》重新回归演艺圈。

金赫拉26日下午出席音乐剧《芙烈达》记者会，表示制作团队、演员们、以及这部作品本身给了她信任与勇气，她正在尽全力通过演技回报观众。



谈到历经校园霸凌争议两年后的转变，金赫拉坦言现在站上舞台时变得更真挚、更心怀感激，希望把自己曾收到的慰藉与勇气回给大家馈：「导演说我变得更深刻了，我自己也朝这个方向努力著。」

金赫拉称音乐剧《芙烈达》对她有十分独特的意义，引用剧中台词道：「绘画是让芙烈达重新站起来的方式，是她的镜子、人生中唯一的机会。 两年前，《芙烈达》对我而言正是如此。 这部作品给了我信任与勇气。 现在我正尽全力，把一切奉献给相信我、来看我表演的观众们。」



金赫拉在2023年初完结的Netflix剧集《黑暗荣耀》中饰演校园霸凌加害者团伙之一「李蓑罗」，随著剧集掀起巨大话题热度，金赫拉本人也凭藉独特气质与活泼热情的个性获得好感，还在另一部热门剧集《驱魔面馆2：全面回击》中担任重要角色。

然而，正在金赫拉准备出演音乐剧《芙烈达》时，突然卷入「校园暴力争议」。 据D社报导，金赫拉曾是恶名昭彰的问题学生团体成员，在国中时期霸凌学弟妹并抢夺金钱。 不过金赫拉强烈否认，表示自己只是加入该团体而已，从未亲自参与过校园暴力或帮派行为。



尽管争议不断，金赫拉仍坚持完成了当时的公演，并在去年4月与爆料者会面并和解。 所属经纪公司表示该争议已经画下句点：「金赫拉与相关人士进行了对话，厘清久远的记忆并相互理解，最后双方决定为彼此的人生应援。」

此外，金赫拉於2009年以音乐剧出道，之后同时活跃於音乐剧与电视剧领域，逐渐打开知名度。





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