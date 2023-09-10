《李瑞镇的纽约纽约2》T与F极致对决！李瑞镇&罗PD访唐人街餐厅，面对超可爱「小兔点心」反应截然不同

《李瑞镇的纽约纽约2》终於开播，李瑞镇和罗PD制作组对每件事都意见不一，看他们斗嘴真的看不腻XD

下飞机前往纽约路上李瑞镇就开启吐槽模式，有人说想在纽约边走边吃三明治、手臂夹著假装报纸本地人，李瑞镇：「本地人干嘛在路边吃三明治，又不是无家可归！现在谁看报纸，都看手机啦！」



聊到去百老汇看音乐剧，李瑞镇也是立即泼冷水：「像我们这种时差没调好的人，去那边100%睡觉！根本没必要去。 」还提到之前看NBA篮球赛睡著的事，强调当时已经是调时差第5天XD



罗PD一下子说想住住看《德州电锯杀人狂》那种破旧汽车旅馆、一下子说想去中央公园野餐和慢跑，李瑞镇逐渐懒得理：「自己看著跑去吧。」



纽约第一站选还是第一季就出镜过的唐人街金丰酒楼（换地址重开），因为李瑞镇对这家店情有独钟、 反复推荐，罗PD甚至怀疑他拿了什么好处XD其实李瑞镇是看中物美价廉，一桌人吃饱加上小费也只要190美元！

其中有一盘小兔布丁吸引到罗PD和金作家注意，两人都被可爱到融化，只有李瑞镇冷眼：「看起来不好吃啊！」罗PD问李瑞镇忍心吃吗，李瑞镇：「问题不是这个，它就看起来不好吃啊！」



一脸慈爱的罗PD与眼神犀利的李瑞镇，完美展现出情感型F人和思维型T人的鲜明对比XD



此外，《李瑞镇的纽约纽约》是2020年tvN综艺《星期五星期五晚上》其中一个环节的网络版，时隔3年终於推出第二季，本月8日通过YT「频道十五夜」公开了EP.1。



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