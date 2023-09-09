「韩版李子维」变乞丐？《走进你的时间》安孝燮「长发蓄胡造型」遭韩网友吐槽：怎么变成流浪汉了

让许多观众相当期待的「韩版《想见你》」《走进你的时间》8日在 Netflix 正式上线。

该剧讲述2023年的韩俊熙（全余贇 饰）因怀念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 饰），听著歌曲〈收集我的眼泪〉，意外灵魂穿越到1998年的权珉周（全汝彬 饰）身上，并遇见了和男朋友相貌相同的南时宪（安孝燮 饰），与暗恋权珉周的郑仁圭（姜勋 饰），展开三人之间的故事。



由於《想见你》在韩国有著非常高的人气，所以韩版上线也引发热烈讨论。李子维（许光汉 饰）在中年时期留著一头短发，戴著眼镜展现成熟的魅力，而南时宪（安孝燮 饰）中年留著一头长发，脸上还有胡渣，看起来更加沧桑。



在韩网就有不少网友「吐槽」安孝燮的中年造型，纷纷表示：「直接把头发扎起来就好了，呜呜」，「本来中年李子维应该更加帅气的」、「本来很帅的，怎么弄成了乞丐」、「李子维只是老了，不是变成乞丐」、「制作组不知道亮点啊」、「还是看台湾版吧」、「好像在那里露宿的人」、「爲什么变成《推奴》了.. 呜呜」、「晕，疯掉的那个是安孝燮吗？哇 差点认不出来」、「不是...这期间到底经历了什么，怎么变成流浪汉了」等等。

내 늙쯔웨이 어디갔는데…

ㅅㅂ 그냥 거지웨이임 pic.twitter.com/ZdYrX3WSBg — (@pxdxing) September 8, 2023

而《走进你的时间》剧情似乎也和《想见你》有一点点不同，还找来张世铉、朴基雄、路云和都想友等人特别出演，不知道大家有没有看了呢？而「李子维」许光汉也在 IG 限时动态发文宣传，希望之后有机会可以看到两人同框啊！



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