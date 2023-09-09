「韓版李子維」變乞丐？《走進你的時間》安孝燮「長髮蓄鬍造型」遭韓網友吐槽：怎麼變成流浪漢了

讓許多觀眾相當期待的「韓版《想見你》」《走進你的時間》8日在 Netflix 正式上線。

該劇講述2023年的韓俊熙（全余贇 飾）因懷念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 飾），聽著歌曲〈收集我的眼淚〉，意外靈魂穿越到1998年的權珉周（全汝彬 飾）身上，並遇見了和男朋友相貌相同的南時憲（安孝燮 飾），與暗戀權珉周的鄭仁圭（姜勳 飾），展開三人之間的故事。



由於《想見你》在韓國有著非常高的人氣，所以韓版上線也引發熱烈討論。李子維（許光漢 飾）在中年時期留著一頭短髮，戴著眼鏡展現成熟的魅力，而南時憲（安孝燮 飾）中年留著一頭長髮，臉上還有鬍渣，看起來更加滄桑。



在韓網就有不少網友「吐槽」安孝燮的中年造型，紛紛表示：「直接把頭髮紮起來就好了，嗚嗚」，「本來中年李子維應該更加帥氣的」、「本來很帥的，怎麼弄成了乞丐」、「李子維只是老了，不是變成乞丐」、「製作組不知道亮點啊」、「還是看台灣版吧」、「好像在那裡露宿的人」、「爲什麼變成《推奴》了.. 嗚嗚」、「暈，瘋掉的那個是安孝燮嗎？哇 差點認不出來」、「不是...這期間到底經歷了什麼，怎麼變成流浪漢了」等等。

내 늙쯔웨이 어디갔는데…

ㅅㅂ 그냥 거지웨이임 pic.twitter.com/ZdYrX3WSBg — (@pxdxing) September 8, 2023

而《走進你的時間》劇情似乎也和《想見你》有一點點不同，還找來張世鉉、朴基雄、路雲和都想友等人特別出演，不知道大家有沒有看了呢？而「李子維」許光漢也在 IG 限時動態發文宣傳，希望之後有機會可以看到兩人同框啊！



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