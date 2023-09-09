SEVENTEEN《花样青春》开拍！金珉奎在机场弄丢护照，罗PD：「你是故意制造份量吗？」

之前 SEVENTEEN 出演《出差十五夜》时，「金手」DK 抽到「全员拍摄《花样青春》」的愿望券，让大家都期待制作组会如何「绑架」13人。

8日， SEVENTEEN 结束东京巨蛋演唱会回到韩国后，被眼尖的粉丝发现成员的衣服上别了和《出差十五夜》同款的麦克风，因此猜测是不是开始录制《花样青春》。随后，tvN也回应：「正在进行《花样青春》的拍摄，爲了安全和顺利的拍摄，无法确认具体部分，敬请谅解。」



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在机场的时候就发生小差曲，金珉奎把护照弄丢了，他紧急地打电话给经纪人。罗PD说：「带著他补办之后，搭下一班飞机会更好。」更对旁边的粉丝们说：「孩子们！现在可不是拍照的时候。」号召大家一起找看看，最后真的找到了，可以听到罗PD有多激动！还叫粉丝把录到的影片用 AirDrop 传送给他 XD

김민규 여권 잃어버려서 못 갈 뻔한 이슈 .. pic.twitter.com/hIiPXxsbXL — (@kmingdol) September 8, 2023

罗PD甚至还对金珉奎说：「你是故意制造份量吗？」让金珉奎委屈地喊：「说什么啊～」才刚开始就综艺之神降临，已经期待之后会发生什么事呢！

민규 여권때문에 억울해하는거보 ㅏ ㅠㅠㅠ pic.twitter.com/ytXXK91Rqp — (@k1mmin9) September 8, 2023

而《花样青春》是海外背包旅行记的真人秀节目，以无预警无准备的方式进行旅行，直到出发最后一刻前各演出成员均全不知情及毫无防备。此前，《请回答1994》成员柳演锡、孙浩俊、Baro出演过「寮国篇」，曹政奭、郑宇、郑尚勋、姜河那出演过「冰岛篇」，《请回答1988》成员柳俊烈、安宰弘、高庚杓、朴宝剑出演过「非洲篇」，还有 WINNER 也以《新西游记》外传出演过「澳大利亚篇」。

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